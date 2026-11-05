"Ayer te esperábamos para viajar...": la dolorosa pérdida que remece la carrera de Myriam Hernández

05 nov. 2026 - 19:58 hrs.

Una inesperada pérdida golpea a Myriam Hernández. Pablo González, el sonidista que la acompañó durante más de 40 años de carrera, murió repentinamente a los 58 años, dejando a la cantante y a su equipo frente al desafío de continuar la gira sin uno de sus integrantes más antiguos.

La noticia se conoció este jueves, luego de que Horacio Saavedra, exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar, lamentara el fallecimiento de González a través de sus redes sociales y enviara sus condolencias a la artista.

Horas más tarde, la propia Myriam Hernández publicó una extensa despedida en Instagram, donde expresó lo difícil que será volver a subir a un escenario sin quien estuvo a su lado durante más de cuatro décadas.

“Pablo mío, ¿cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés? Después de más de cuarenta años, hoy tengo que hacerlo y todavía no sé cómo...”, escribió.

Myriam Hernández recordó sus más de 40 años junto al sonidista

En su mensaje, la cantante repasó parte de la historia que construyeron juntos, marcada por presentaciones, viajes y años de trabajo. González estaba a cargo del sonido de sus espectáculos, una labor que Hernández destacó especialmente.

“Siempre cuidaste cada detalle del sonido de mi voz con una entrega única. Siempre estabas, y sabía que, al margen de que a veces discutíamos, iba a salir todo bien”, recordó.

La intérprete también compartió una fotografía del Festival de Viña del Mar 2025, en la que aparece junto a González, quien le sostiene el brazo. Sobre ese momento, escribió: “Ese gesto habla tanto de ti, de tu manera de estar cerca, de cuidarme, de protegerme”.

“Así me sentí contigo toda la vida. Nunca me soltaste de la mano, Pablito querido”, agregó.

La cantante continuará su gira pese a la ausencia de González

La muerte del sonidista ocurrió justo cuando el equipo tenía previsto viajar a Lima. Según contó la artista, el día anterior todavía esperaban su llegada para realizar ese viaje.

“Ayer te esperábamos para viajar a Lima. Todavía cuesta comprender cómo pasamos de esperar tu llegada a tener que despedirte; quedaba tanta historia aún… ¡Solo tenías 58 años!”, manifestó.

Pese al difícil momento, Hernández confirmó que continuará con sus presentaciones, aunque la ausencia de su histórico compañero estará presente en cada espectáculo.

“Hoy debemos, por el público, continuar la gira, continuar con tu ausencia doliéndonos a todos. Te voy a buscar con la mirada, por costumbre, por cariño, por lo que sea, en algún lado del escenario, porque siempre estuviste ahí...”, expresó.

La cantante cerró su despedida agradeciendo los años compartidos y el trabajo de González, con una frase que resume la importancia que tuvo en su trayectoria: “Y hoy, entre todos los sonidos del escenario, nos va a faltar uno que daríamos todo por volver a escuchar: tu voz”.

“Te quiero siempre, Pablito querido”, concluyó.

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