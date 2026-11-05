Don Francisco: ¿Cuántos años tiene y cómo ha sido su carrera en televisión?

05 nov. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Desde sus primeros pasos frente a las cámaras hasta convertirse en el rostro de Sábado Gigante y uno de los impulsores de la Teletón, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, construyó una de las trayectorias más extensas de la televisión chilena.

A sus 85 años, nació en Talca el 28 de diciembre de 1940, su historia está ligada a algunos de los hitos más importantes de la pantalla nacional.Pero su camino hacia la televisión comenzó mucho antes de alcanzar la fama.

Hijo de padres que llegaron a Chile como refugiados desde Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, creció en Talca y posteriormente viajó a Estados Unidos para estudiar diseño de vestuario. Fue allí donde descubrió su fascinación por la televisión y decidió cambiar el rumbo de su carrera.

Sus inicios en la TV

Con poco más de 21 años y después de insistir durante un año, consiguió trabajo en Canal 13. Antes de alcanzar el éxito con Sábado Gigante, también desarrolló su personaje de Don Francisco, que comenzó a interpretar en eventos de su comunidad y espectáculos del Club Israelita Macabbi.

Sus habilidades para la actuación, influenciadas en parte por su madre, cantante de ópera, ayudaron a darle forma a esta figura humorística que impulsó el éxito del programa, el que llegó a ser el de mayor duración al aire en la televisión chilena.

A fines de la década de 1970, Don Francisco gozaba de gran popularidad en Chile. Sin embargo, buscaba una manera de retribuir al público que había acompañado su carrera, por lo que comenzó a idear una campaña benéfica para reunir dinero y ayudar a quienes lo necesitaran.

La historia detrás de la creación de la Teletón

La idea tomó forma en septiembre de 1976, durante un viaje a Estados Unidos junto al periodista Héctor Olave. Allí vieron The Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon, una transmisión solidaria encabezada por el comediante Jerry Lewis, que reunía donaciones para la investigación y cura de la distrofia muscular.

También se acercó a Ernesto Rosenfeld, presidente de la Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado, quien lo invitó a conocer el trabajo de la institución. Tras esa experiencia, decidió que la campaña estaría destinada a apoyar a niños y niñas con discapacidad. Presentó la propuesta al directorio y se comprometió a recaudar un millón de dólares.

Así nació la Teletón en Chile, que desde 1978 convoca anualmente al país para reunir fondos destinados a mantener los tratamientos de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Este 2026, la campaña busca superar los $44.253.268.546.