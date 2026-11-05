Metro de Santiago cierra estación República de Línea 1 por disturbios en el exterior

05 nov. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó este jueves el cierre de la estación República, correspondiente a la Línea 1, debido a disturbios registrados en el exterior.

A través de sus canales oficiales, la empresa indicó que la estación se encuentra “cerrada y sin detención de trenes”, por lo que los pasajeros no pueden ingresar ni descender en ese punto mientras se mantenga la medida.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.