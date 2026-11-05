"Uno no sabe cuánto tiempo": Marcela Vacarezza revela la poderosa razón por la que volvió a Chile

05 nov. 2026 - 13:25 hrs.

Marcela Vacarezza reveló nuevos detalles sobre la decisión familiar que tomó junto a su esposo, Rafael Araneda: llevar a vivir con ellos a sus padres, Ricardo Vacarezza y Adriana Etcheverry, de 90 y 89 años, respectivamente.

La comunicadora abordó el tema en un programa de Canal 13, donde explicó que uno de los principales motivos fue la preocupación por el bienestar de sus padres, quienes hasta hace poco vivían solos en un departamento. "Y por mis papás. Mis papás tienen 90 años y, si bien somos cuatro hermanas, yo decía: 'Pucha, no puedo estar perdiendo el tiempo'", relató.

La preocupación por sus padres y el papel de Rafael Araneda

Vacarezza explicó que la edad y las dificultades propias de la movilidad comenzaron a generar preocupación entre las hermanas, especialmente por las tareas cotidianas que sus padres debían realizar sin ayuda.

"Uno se cae y el otro no es capaz de levantarlo. Y la vida es tan corta, se pasa tan rápido", comentó la panelista, al explicar por qué consideró importante compartir esta etapa de sus vidas más de cerca.

En ese proceso, Rafael Araneda también fue clave. Según contó, el animador se adelantó a una idea que ella ya tenía en mente y le propuso que ambos padres se trasladaran con ellos a Chile. "Si nos vamos a ir a Chile, hagámosla bien y llevémonos a los dos", recordó que le dijo su esposo.

La difícil decisión de dejar su antiguo departamento

La comunicadora reconoció que convencer a sus padres no fue sencillo, especialmente a su madre, quien llevaba 35 años viviendo en el mismo departamento y tenía un fuerte apego a sus recuerdos y pertenencias. Su padre, en cambio, recibió la propuesta con mayor entusiasmo.

"Me costó con mi mamá. Mi papá me decía: 'Yo feliz, yo quiero morir viendo verde'", relató sobre el proceso de adaptación a su nuevo hogar, que cuenta con jardín y espacios para compartir en familia.

Finalmente, Vacarezza aseguró que la decisión ha sido positiva, pese a las dificultades de organizar la mudanza y adaptarse a la convivencia. "Hay mucho de dejar la comodidad de lado, pero se te devuelve", expresó, destacando la importancia de acompañar a sus padres durante esta etapa.

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