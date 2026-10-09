Adriana Vacarezza celebra su cumpleaños 65 con una imagen en redes: Así luce actualmente la recordada actriz de teleseries

09 oct. 2026 - 18:35 hrs.

El jueves 8 de octubre, la recordada actriz nacional Adriana Vacarezza, hermana mayor de la psicóloga y comunicadora Marcela Vacarezza, celebró su cumpleaños número 65.

El presente de la actriz Adriana Vacarezza

Para marcar la ocasión, Adriana publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió: "Hoy nací hace 65 años. A las 7:15 de la mañana".

En la publicación se puede ver una foto en blanco y negro de la icónica actriz de teleseries, lo que acompañó con la canción "Soft Serenity" de la cantante creada con inteligencia artificial Mary of Gold.

En diciembre pasado, tras varios años alejada de la televisión, Adriana explicó en el programa Only Fama de Mega que su carrera se vio truncada por un accidente de tránsito que la dejó con graves secuelas.

Adriana fue una habitual de las áreas dramáticas de TVN y Canal 13 en los años 80 y 90 del siglo pasado y principios de los 2000, pero recordó que, tras su destacado personaje en "Machos", no la llamaron nunca más, excepto para una teleserie de TVN en 2006 y otra de Chilevisión en 2007.

Pese a esto, este año 2026 la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales, en donde comparte constantemente imágenes de sus icónicos personajes, momentos familiares y, especialmente, fotografías junto a su único hijo, Daniel Gijón.

"Te quiero mucho"

Quien tampoco quiso perderse la efeméride de su cumpleaños fue su hermana Marcela, quien en su propia cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a Adriana y sus otras dos hermanas: María Cristina y Claudia.

"Feliz cumpleaños @vacarezzaadriana. Te quiero mucho", escribió Marcela sobre la imagen en la que se puede ver a las cuatro hermanas vestidas de fiesta en un evento.

Todo sobre Famosos chilenos