"Nos fuimos a un motel": Comunicadora confiesa antigua infidelidad con compañero de Calle 7

09 oct. 2026 - 14:10 hrs.

"Yo sí fui infiel". Con esa confesión, Kathy Contreras recordó un episodio de su vida sentimental que ocurrió cuando participaba en el recordado programa juvenil Calle 7.

Durante su reciente participación en el podcast Sex and Secrets, la modelo reveló que le fue infiel a su pareja de entonces con uno de sus compañeros del espacio televisivo.

"Nos fuimos a un motel"

La también exchica reality explicó que llevaba más de dos años de relación con su entonces pareja y que ambos vivían juntos. Sin embargo, según relató, el vínculo ya atravesaba un período complicado, con constantes discusiones.

"Llevaba como dos años y algo, vivíamos juntos y la verdad es que ya estábamos llevándonos muy mal. Entonces él como que ya me había echado de la casa varias veces, entonces ya me tenía hasta acá po'", contó.

En medio de ese escenario, recordó que tenía compañeros que le parecían atractivos y que uno de ellos también había terminado recientemente una relación.

Luego, recordó cómo terminó encontrándose con él fuera del programa: "Nos juntaron esa noche y nos fuimos a un motel", confesó.

A pesar de la infidelidad, Kathy contó que "yo estaba tan enamorada de mi pareja que tuve que tomarme unos buenos copetes porque a mí me provocaba solamente deseo sexual mi pareja en ese entonces", señaló.

Le confesó todo a su expololo

Al recordar las razones que la llevaron a involucrarse con su compañero, Contreras reconoció que buscaba algo que sentía que le faltaba en su relación. "Lo hice de... necesitaba adrenalina, de cariño", explicó.

Tras el episodio, recordó que decidió hablar con su pareja y confesarle lo ocurrido, principalmente por la culpa que sentía. "Y después fui, y yo soy como buenita igual y le conté. Después nunca más volvió a ser lo mismo", afirmó.

"Y sabes qué, después partió esta dinámica de vuelta, se da en muchas parejas, han cachado que es como 'te hago una, después yo te hago otra'", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos