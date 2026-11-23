23 nov. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Mateo Neira, hijo menor de Pamela Díaz y del exfutbolista Manuel Neira, comenzó a explorar un camino distinto al que había proyectado durante sus años de formación deportiva.

Luego de dedicarle años al fútbol, el joven dio un giro en sus proyectos, dando sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones y el entretenimiento, ya que comenzó a participar del canal de streaming que abrió su madre, Once, en el que también aparece su hermana mayor, Trinidad.

Sobre esta faceta, comentó: "Ha sido una muy buena experiencia (...) Acá puedo ser yo mismo, hablo lo que se me ocurra y eso me gusta".

Su experiencia frente a las cámaras

Mateo reconoce que su llegada al canal ha sido una experiencia distinta a lo que solía hacer mientras crecía cercano al mundo del fútbol. Sin embargo, reconoció: "Las cámaras nunca me han puesto nervioso, me pone más nervioso dar una entrevista", dijo entre risas a LUN.

Añadió: "De mi mamá saqué la personalidad; ella, como empresaria, es muy inteligente, así que espero haber sacado eso también".

Aunque actualmente estudia Ingeniería Comercial, el joven no descarta cambiar el rumbo de su formación para dedicarse a las comunicaciones: "He pensado en dedicarme más a este mundo, así que quizás cambie de carrera. Ahora vengo a Once cuando me invitan y me calzan los horarios", explicó.

Además, durante los últimos meses ha incursionado en el modelaje, participando en sesiones fotográficas para la sastrería Sartoro y proyecta una posible participación en el Chile Fashion Week de diciembre.