¿Por qué Sergio Rojas rechazó acuerdo judicial con Pamela Díaz?: Esta fue la oferta que no aceptó

30 oct. 2026 - 15:15 hrs.

Cuatro días después de la fecha inicialmente prevista, Pamela Díaz y Sergio Rojas se encontraron en el Centro de Justicia para enfrentar una nueva etapa del conflicto que los llevó a tribunales. Aunque ambos llegaron acompañados y no cruzaron miradas durante la audiencia, hubo comentarios e indirectas que marcaron la jornada.

La querella por injurias graves con publicidad fue presentada por la animadora contra el periodista, a raíz de comentarios que este realizó en su programa Que te lo digo.

Díaz llegó cerca de las 8:20 horas junto a su abogada, Fadwa Rabi, su asistente, Verónica Silva, y dos guardaespaldas. Rojas arribó a las 8:45 horas acompañado por su defensora, Lya Rojas. Al advertir la presencia de quienes acompañaban a la animadora, ironizó: “Qué bueno que la contraparte ya llegó, supe que llegó casi con la armada nacional”.

¿Por qué Sergio Rojas rechazó el acuerdo con Pamela Díaz?

La audiencia comenzó a las 9:00 horas. Antes de su inicio, la abogada de Rojas se acercó a conversar con la animadora para ofrecer disculpas públicas y buscar una salida al conflicto.

“Apenas llegamos su abogada habló con mi abogada para ofrecer disculpas públicas y terminar con eso, pero por supuesto yo he dicho todo el rato que no”, relató.

Después de 18 minutos, el juez Juan Daniel Álvarez llamó a ambos para conversar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. La opción volvió a plantearse cerca de las 9:52 horas, luego de que se revisaran cuatro causas.

En esa instancia, la defensa de Díaz propuso reducir la pena solicitada: de tres años de presidio menor en su grado medio y una multa de 150 UTM, a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 1 UTM.

Sin embargo, Rojas rechazó la propuesta. Según explicó, aceptarla significaba quedar condenado por un delito y que esa resolución figurara en su certificado de antecedentes.

“En este caso era aceptar la oferta de la parte querellante para salir inmediatamente condenado, (al aceptar eso) queda que (Sergio) fue condenado por un delito en su certificado de antecedentes. Nosotros no podíamos aceptar eso, aun cuando la oferta pareciera muy tentadora”, sostuvo.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Al no concretarse un acuerdo, el juez fijó la audiencia de preparación del juicio para el 10 de diciembre, a las 9:00 horas, en la misma sala 403 del Centro de Justicia.

Pamela Díaz abandonó primero el recinto y Sergio Rojas salió después. Al retirarse, el periodista volvió a referirse irónicamente a los guardaespaldas que acompañaron a la animadora.

“¿Dónde están mis guardaespaldas? ¿Dónde?... ¿Cómo se le ocurre traer a los guardias de Costa Varúa? ¿Qué creía esta niñita, que era un desfile discotequero? ¿Que se le iban a tirar encima? Francamente, es lo más ridículo y vergonzoso que he visto en el último tiempo”, comentó.

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