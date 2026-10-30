Ana Sol Romero vuelve a recurrir a la justicia contra Douglas: Estas son sus nuevas solicitudes

30 oct. 2026 - 14:17 hrs.

Una nueva arista se sumó a la disputa judicial entre Ana Sol Romero y el cantante Douglas, luego de que surgieran antecedentes sobre una reciente solicitud presentada por la periodista ante la justicia de Estados Unidos.

La expareja, que residió durante los últimos años en Florida junto a sus hijas, continúa enfrentando un proceso legal tras el quiebre de su relación. Esta vez, las peticiones estarían directamente relacionadas con el cuidado de las adolescentes y las decisiones sobre su futuro.

De acuerdo con antecedentes publicados por La Cuarta, Romero buscaría obtener la autoridad exclusiva para tomar decisiones importantes respecto de sus hijas, además de establecer condiciones sobre el tiempo que estas puedan compartir con su padre.

¿Qué solicitó Ana Sol Romero ante la justicia de Estados Unidos?

Entre las principales peticiones presentadas por la periodista estaría obtener la responsabilidad parental exclusiva, también conocida como autoridad final para tomar decisiones relevantes sobre sus hijas.

Según los antecedentes conocidos, Romero habría argumentado que compartir esta responsabilidad con Douglas podría resultar perjudicial para las adolescentes.

Asimismo, la solicitud incluiría que el tiempo que las jóvenes compartan con su padre se desarrolle en Estados Unidos. Esto respondería a la preocupación de la argentina por eventuales traslados de las menores a Chile junto al artista.

La situación económica que también enfrenta la expareja

Otro de los puntos incluidos en los antecedentes judiciales tiene relación con los aportes económicos para mantener el hogar familiar.

Según lo informado, Ana Sol Romero habría señalado que Douglas dejó de entregar los recursos necesarios para cubrir los gastos familiares desde mayo pasado, pese a que ambos todavía compartían residencia en Estados Unidos.

En ese contexto, la periodista sostendría que sus ingresos no serían suficientes para asumir por sí sola todos los gastos del hogar y cubrir las necesidades de sus hijas.

La disputa judicial entre Ana Sol Romero y Douglas

La controversia entre ambos se mantiene en medio de un proceso legal que comenzó en Florida, Estados Unidos, país donde la familia residió durante los últimos años.

Por ahora, las solicitudes presentadas por Romero deberán ser revisadas por el tribunal correspondiente, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre las medidas que busca obtener.

Cabe recordar que Douglas ha rechazado en distintas oportunidades los cuestionamientos relacionados con su situación económica, incluyendo declaraciones realizadas durante su participación en un programa de Canal 13.

De esta manera, la disputa entre la periodista y el cantante suma nuevos antecedentes judiciales, mientras se mantiene pendiente la decisión de la justicia estadounidense sobre las solicitudes relacionadas con sus hijas.