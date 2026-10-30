Lanzan portal gratuito de empleo para agilizar la contratación: Hay más de 4.000 ofertas de trabajo

30 oct. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Buscar trabajo implica enfrentarse a distintos procesos de postulación. Para simplificar esa experiencia, Buk lanzó Luk, un portal gratuito que reúne más de 4.000 ofertas laborales y permite a las empresas publicar vacantes sin costo.

La plataforma está disponible en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, y busca facilitar el encuentro entre quienes buscan empleo y las organizaciones que necesitan contratar personal.

Desempleo en Chile

Su lanzamiento se produce en un escenario en que la tasa de desocupación en Chile llegó al 9,8% en el trimestre junio-septiembre, con más de un millón de personas desocupadas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Hoy más que nunca necesitamos apoyar al talento e impulsar la empleabilidad. Con Luk queremos entregar una herramienta para que las personas puedan buscar trabajo y postular con mayor seguridad, mientras las organizaciones encuentran al candidato correcto de forma más eficiente”, explicó Teresita Morán, cofundadora y CRO de Buk.

¿Cómo funciona Luk?

La plataforma busca reducir el tiempo que los postulantes dedican a completar formularios y entregar a las empresas más información sobre quiénes postulan, para facilitar la búsqueda de perfiles acordes a cada vacante.

Las organizaciones pueden utilizar el portal, sean o no clientes de Buk. Además, pueden integrar Luk con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) que ya utilizan, sin necesidad de reemplazar sus herramientas de selección.

Más de 1.800 empresas registradas

Según cifras entregadas por Buk, Luk ya cuenta con más de 1.800 empresas registradas, 15.000 usuarios activos y más de 4.000 ofertas laborales en los cinco países donde está disponible.

Como parte del lanzamiento, la compañía invitó a las empresas de la región a publicar sus vacantes de manera gratuita en www.takealuk.com.

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