Subsecretario Silva se defiende por rebajas de penas y asegura que firmó "aplicando el criterio fijado por el propio ministro"

29 oct. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó la controversia por los decretos de rebaja de condenas que beneficiaron a agresores sexuales.

En su comunicado, la autoridad reconoció la indignación generada por estos casos: "Se tratan de crímenes horribles que involucran no sólo a las víctimas sino a sus familias y con razón hay miedo, angustia y rabia".

El subsecretario también explicó por qué aparece su firma en algunos de los decretos cuestionados. Al respecto, aseguró que ni él ni el ministro de Justicia buscaban que los condenados abandonaran la cárcel antes de cumplir sus penas.

"Las decisiones de los tribunales se cumplen"

Silva sostuvo que las rebajas no dependen exclusivamente de una decisión ministerial, sino que responden a un procedimiento en el que participan cuatro organismos: Gendarmería, una comisión integrada por profesionales y jueces, la Seremi de Justicia y el propio ministerio.

Asimismo, afirmó que cuando asumieron la cartera, inicialmente rechazaron las solicitudes, pero luego recibieron fallos de la Corte Suprema que los obligaron a modificar esas decisiones. "Las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen", recalcó.

La autoridad indicó que esta situación también se produjo durante el gobierno anterior y reconoció que, desde la perspectiva de las víctimas, no existían garantías suficientes para que fueran informadas o escuchadas. "En esto, el Estado falló", manifestó.

Respecto de su participación en la firma de los documentos, explicó que "a quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario".

"Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice", aseguró.

Subsecretario dio a conocer medidas adoptadas

En cuanto a las medidas adoptadas, Silva informó que, en primer lugar, se suspendió la tramitación de todas las nuevas solicitudes de rebaja de condena que han llegado al ministerio.

"En segundo lugar, estamos estudiando si es posible, y cómo, revertir los efectos de las rebajas concedidas", agregó el subsecretario.

Finalmente, anunció que el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir y garantizar que las víctimas y sus familias tengan derecho a ser informadas y escuchadas.

"Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar", concluyó.

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