Temblor en el norte del país: Revisa la magnitud que tuvo el movimiento telúrico
¿Qué pasó?
La noche de este jueves, a las 22:42 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al sur de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 90 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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