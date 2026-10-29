Un Halloween con lluvias, granizos y tormentas eléctricas: Senapred llama a extremar precauciones en siete regiones del país

29 oct. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred hizo un llamado a extremar las precauciones ante nuevo evento meteorológico que afectará a siete regiones del país este fin de semana, coincidiendo con la celebración de Halloween.

El pronóstico contempla posibles precipitaciones, tormentas eléctricas, granizadas, fuertes rachas de viento e, incluso, posibles nubes con características tornádicas este viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Las medidas fueron difundidas tras una mesa técnica convocada este jueves, para coordinar acciones junto a la Dirección Meteorológica de Chile y las direcciones regionales desde Coquimbo hasta Biobío.

Pronóstico para este viernes y sábado

La autoridad detalló que se esperan lluvias en zonas cordilleranas y precordilleranas entre Coquimbo y Biobío, principalmente durante las tardes y noches del sábado.

"Ese mismo sábado, entre O'Higgins y Biobío, se espera la probabilidad de tormentas eléctricas, granizos y rachas de viento, sin descartar, incluso, nubes con características tornádicas entre O'Higgins y Ñuble", advirtió Cebrián.

Recomendaciones de Senapred

La directora de Senapred recomendó suspender actividades al aire libre en sectores cordilleranos. "Si tenías planes de subir a la montaña, acampar o hacer trekking, este fin de semana te recomendamos postergarlo", señaló.

La autoridad explicó que las lluvias en zonas altas pueden provocar la activación de quebradas y el aumento del caudal de ríos y esteros, por lo que pidió mantenerse lejos de sus riberas.

Además, entregó recomendaciones ante posibles tormentas eléctricas durante Halloween, ya que "sabemos que el sábado en la tarde y noche habrá mucha gente y niños en la calle".

Al respecto, aconsejó buscar "refugio en un lugar cerrado, aléjate de rejas metálicas o cursos de agua y nunca te protejas debajo de un árbol".

Para quienes conduzcan durante una granizada, llamó a reducir la velocidad, encender las luces y aumentar la distancia con otros vehículos.

Finalmente, Cebrián llamó a revisar canaletas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento, como planchas, muebles y toldos. "En Senapred estamos coordinando y monitoreando desde ya para prevenir situaciones de emergencia", concluyó.

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