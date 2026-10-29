Buen clima de los últimos días "es solo una pausa": Jaime Leyton anuncia cuándo volverán las lluvias a Santiago

29 oct. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

El tiempo más cálido y estable que se ha registrado en Santiago durante los últimos días no significa que terminará el período de inestabilidad. Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien advirtió que las lluvias y tormentas volverán a la Región Metropolitana durante los próximos días.

El experto señaló que las jornadas con temperaturas de cerca de 28°C, en un escenario más parecido al que suele registrarse en octubre sería un cambio temporal, que vino "a recordarnos un poquitito cómo es el ciclo al cual estamos más acostumbrados", pero no marca el fin de las tormentas en Santiago.

"Abiertamente no, y es solo una pausa, no un precedente a un ciclo más parecido a esto", sostuvo Leyton al ser consultado sobre si este cambio podría significar el regreso a condiciones más estables.

Además, reveló cuándo volverán las lluvias a la capital.

¿Cuándo volverán las lluvias a Santiago?

Según el pronóstico entregado por el meteorólogo, se esperan chubascos desde la tarde del viernes, con mayor intensidad durante la tarde del sábado.

Para el domingo también se prevén precipitaciones, aunque más débiles que las del día anterior y de corta duración. Sobre estas últimas, Leyton explicó que serán chubascos "que pueden ser a ratos intensos, pero cortitos".

En tanto, el lunes 2 de noviembre no se esperan precipitaciones en Santiago. Sin embargo, la inestabilidad regresaría entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre: "Martes 3, miércoles 4 y jueves 5, hasta el jueves; esos tres días con inestabilidad", detalló el meteorólogo.

Leyton indicó que los sistemas frontales con mayor intensidad se concentrarían el martes 3 y el jueves 5 de noviembre, en medio de un escenario en que las condiciones más cálidas darán paso nuevamente a jornadas con chubascos y posibles tormentas.