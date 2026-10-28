Carabinera en moto resulta con lesiones graves tras chocar con auto durante persecución policial en San Bernardo

28 oct. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una funcionaria de Carabineros, de 27 años, resultó con lesiones graves tras colisionar con un vehículo particular en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, durante una persecución policial.

Conductor se dio a la fuga

El accidente ocurrió a eso de las 18:50 horas en calle Los Morros, en el acceso a un condominio, mientras la uniformada realizaba el seguimiento en moto de un conductor que se dio a la fuga poco antes en Pirque.

El teniente Alejandro Lizama Navarrete, oficial investigador de la Prefectura SIAT, explicó que el procedimiento comenzó cuando Carabineros intentó detener un vehículo con características asociadas a un delito previo.

Según detalló, el conductor escapó y dos funcionarios iniciaron el seguimiento. Uno logró darle alcance, mientras la carabinera quedó aproximadamente dos minutos atrás, antes de que ocurriera la colisión.

Carabinero sufrió lesiones de gravedad

"Una mujer estaba ingresando a su condominio cuando ocurrió el accidente. Venía llegando a su domicilio desde su trabajo", explicó el teniente. La conductora, afortunadamente, resultó con lesiones leves.

La funcionaria, en cambio, sufrió una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores, quemaduras y otras lesiones en el rostro. Debido a su gravedad, fue trasladada en helicóptero hasta la Clínica Las Condes.

Desde el recinto hospitalario confirmaron que la carabinera no está en riesgo vital, pero necesitará intervención quirúrgica de urgencia.

La persona que escapó del procedimiento inicial se encuentra detenida. De acuerdo con Lizama, no habría existido colisión con otros vehículos.