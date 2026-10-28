Golpe al robo de vehículos en el norte del país: Hay 28 detenidos tras investigación por autos que eran trasladados a Bolivia

28 oct. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo múltiple del SEBV de Carabineros realizado en cuatro regiones del país y coordinado con la Fiscalía de Análisis Criminal de Tarapacá, dejó 28 a personas detenidas en una investigación por robo de vehículos y su presunto traslado a Bolivia.

Durante el despliegue se concretaron 44 diligencias de entrada y registro en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Santiago. Además, se registraron seis dependencias penitenciarias de Alto Hospicio, Arica y La Serena.

Tras el procedimiento, se logró incautar armas, municiones, drogas y más de $8,5 millones en efectivo.

¿Cómo se llevó a cabo el procedimiento?

En mayo de 2025 se inició la investigación de la organización criminal de carácter transnacional, integrada por al menos 40 personas y vinculada a más de 60 causas por robos de vehículos, cometidos principalmente en Iquique y Alto Hospicio.

Según los antecedentes recabados, los vehículos sustraídos habrían sido trasladados a Bolivia para su comercialización o intercambio por dinero, drogas y armamento.

Durante el procedimiento, que se realizó en las regiones Metropolitana, Coquimbo, Tarapacá y Arica, se incautaron una pistola, un revólver y un arma de fogueo, junto con 789 cartuchos, cerca de 2,2 kilos de drogas y $8.574.000 en efectivo. También se recuperaron equipos tecnológicos, dispositivos de programación de llaves vehiculares y 37 llaves electrónicas programables.

Las 28 personas detenidas fueron puestas a disposición de los tribunales competentes, mientras la investigación continúa para establecer las responsabilidades penales y determinar el funcionamiento de la presunta organización.