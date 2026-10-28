Bono de reconocimiento: ¿Quiénes pueden acceder?

28 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono de Reconocimiento es un beneficio previsional destinado a personas que cotizaron en el antiguo sistema de pensiones y posteriormente se afiliaron a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Este instrumento permite reconocer las cotizaciones realizadas antes del cambio al sistema actual y sumarlas a los ahorros acumulados para la jubilación.

De acuerdo con ChileAtiende, el bono se incorpora a la cuenta de capitalización individual del afiliado y puede aumentar los fondos disponibles para financiar una pensión por vejez o invalidez, o los beneficios correspondientes en caso de fallecimiento.

Sin embargo, para acceder a este instrumento es necesario cumplir determinadas condiciones relacionadas con los periodos de cotización y la fecha de afiliación al sistema de AFP. Su entrega depende de la institución previsional en la que la persona registraba sus imposiciones antes de realizar el cambio.

¿Qué es el Bono de Reconocimiento?

El Bono de Reconocimiento es un documento que representa los periodos de cotizaciones que una persona registró en alguna de las antiguas cajas de previsión antes de incorporarse al actual sistema de pensiones.

Su valor se calcula mediante una fórmula matemática que considera datos y factores predeterminados, cuyo resultado corresponde a un monto nominal a la fecha de afiliación a la AFP.

Posteriormente, el valor del bono se reajusta de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y genera un interés anual del 4%, que se capitaliza desde la fecha en que la persona ingresó al sistema de AFP.

¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

Pueden acceder a este instrumento las personas que cotizaron en alguna de las antiguas cajas de previsión y que posteriormente se afiliaron al sistema de AFP, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las instituciones previsionales consideradas se encuentran:

Servicio de Seguro Social (SSS).

Caja de Previsión de Empleados Particulares (Empart).

Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (Canaempu).

Caja Bancaria de Pensiones (CBP).

Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado.

Cajas de previsión de empleados municipales y de la Marina Mercante Nacional.

Otras ex cajas de previsión contempladas en las condiciones del beneficio.

El Bono de Reconocimiento es entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), según corresponda al régimen previsional en el que cotizaba la persona.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono de Reconocimiento?

Según la información publicada por ChileAtiende, uno de los requisitos para acceder al beneficio es haber registrado al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex caja de previsión entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

Si la persona no cumple con esa condición, debe registrar al menos una cotización en alguna ex caja de previsión entre el 1 de julio de 1979 y el mes anterior a su fecha de afiliación al sistema de AFP.

Además, para tramitar el bono se deben proporcionar antecedentes que permitan identificar la trayectoria previsional del solicitante, entre ellos:

Datos personales de identificación.

Fecha de afiliación al sistema de AFP.

Caja de previsión a la que perteneció.

Empleadores y periodos trabajados.

Es importante considerar que el cumplimiento de estas condiciones debe verificarse según los antecedentes previsionales de cada persona.

¿Cómo solicitar el Bono de Reconocimiento?

Quienes consideren que cumplen con los requisitos deben realizar el trámite a través de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Para ello, deben presentar una Solicitud de Cálculo y Emisión del Bono de Reconocimiento y completar el anexo con el detalle de empleadores, cuando corresponda. También es posible revisar la fecha de afiliación al sistema de AFP mediante la plataforma Mi ChileAtiende (pincha aquí).

La información sobre los requisitos, el cálculo y la solicitud del beneficio se encuentra disponible en el sitio oficial de ChileAtiende, donde se pueden consultar los detalles del Bono de Reconocimiento.

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