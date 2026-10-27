Cédula de identidad con vigencia de 20 años: ¿Quiénes pueden obtenerla?

27 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La cédula de identidad puede tener una vigencia de 20 años para dos grupos de la población. Sin embargo, este plazo extendido tiene una condición: el documento solo puede utilizarse dentro de Chile.

Para el resto de las personas, la vigencia es de 10 años. Por eso, antes de solicitar o renovar la cédula, es importante conocer qué plazo corresponde y cuáles son los pasos para realizar el trámite.

¿Quiénes pueden obtener una cédula que dure 20 años?

La vigencia extendida está destinada a:

Personas mayores de 80 años.

Personas mayores de 60 años con dependencia severa.

En ambos casos, el documento puede utilizarse durante 20 años dentro del territorio nacional. Si se necesita como documento de viaje, en cambio, su vigencia será de 10 años desde la fecha de emisión.

¿Cómo solicitar o renovar la cédula?

El trámite se realiza en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Para obtener la primera cédula o renovar una que está próxima a vencer, debes reservar una hora de atención en el sitio web del organismo.

El día de la cita, basta con indicar el nombre completo, la fecha de nacimiento y el Rol Único Nacional (RUN). No se requieren documentos adicionales para realizar la solicitud.

Si no puedes asistir, debes anular la hora en el sitio web del Registro Civil. Si el trámite es para varias personas, es necesario reservar una hora para cada una.

¿Cuánto cuesta y cómo se retira?

La cédula de identidad tiene un costo de $3.820. Al terminar la solicitud, debes conservar el comprobante para retirar el documento.

Si lo pierdes, tendrás que completar un formulario y te tomarán nuevamente las huellas dactilares. En caso de que el retiro lo haga otra persona, deberá presentar el comprobante de solicitud, su cédula vigente y un poder notarial o autorizado por un oficial civil.

El documento permite viajar a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, siempre que esté vigente y en buenas condiciones.

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