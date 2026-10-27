Temblor afecta a la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La mañana de este martes, a las 08:41 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 102 km al noreste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 261 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas