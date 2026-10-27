Temblor afecta a la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

27 oct. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, a las 08:41 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 102 km al noreste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 261 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor