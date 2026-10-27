PGU: Estas son las razones por las que puedes perder el beneficio

27 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico mensual del Estado destinado a las personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, mantener este beneficio depende de que sus beneficiarios continúen cumpliendo determinadas condiciones.

El Instituto de Previsión Social (IPS) debe revisar periódicamente si las personas que reciben la PGU siguen cumpliendo con los requisitos. En ese proceso, el beneficio puede ser suspendido o extinguido por distintas causas, entre ellas no cobrarlo durante un período prolongado, permanecer demasiado tiempo fuera de Chile o entregar información incorrecta.

¿Cuáles son las causales de suspensión de la PGU?

De acuerdo con ChileAtiende, existen situaciones en las que el IPS puede suspender temporalmente el pago de la Pensión Garantizada Universal. Estas son:

No cobrar la PGU durante seis meses consecutivos: la persona puede solicitar que se reactive el beneficio dentro de los seis meses siguientes a la resolución de suspensión. Si no lo hace dentro de ese plazo, la PGU se extingue.

No entregar los antecedentes solicitados por el IPS: si el beneficiario no proporciona la documentación necesaria para acreditar que sigue cumpliendo los requisitos, dentro del plazo establecido, el pago puede suspenderse. Si no regulariza la situación dentro del plazo legal, el beneficio puede extinguirse.

Por ello, es importante revisar las comunicaciones del IPS y responder oportunamente a los requerimientos relacionados con la mantención del beneficio.

¿Cuándo se extingue la Pensión Garantizada Universal?

La extinción implica que la persona deja de tener el beneficio. Según la información oficial, las principales causales son las siguientes:

1. Fallecimiento del beneficiario

La PGU se extingue por el fallecimiento de la persona que recibe el aporte. En este caso, el beneficio se paga hasta el último día del mes en que ocurre el deceso.

2. Permanecer más de 180 días fuera de Chile

Quienes permanezcan fuera del territorio nacional por más de 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario —de enero a diciembre— pueden perder la PGU.

Para solicitar nuevamente el beneficio, la persona deberá cumplir los demás requisitos legales y acreditar residencia en Chile durante al menos 270 días en el año inmediatamente anterior a la nueva solicitud.

3. Entregar información incompleta, errónea o falsa

Otra causal de extinción se produce cuando el beneficiario entrega antecedentes incompletos, incorrectos o falsos con el objetivo de acreditar que cumple las condiciones para acceder a la PGU.

4. Dejar de cumplir el requisito de focalización

El beneficio también puede extinguirse si la persona deja de cumplir el requisito socioeconómico establecido por la normativa, es decir, si pasa a integrar un grupo familiar que se encuentra dentro del 10% de mayores ingresos de la población de Chile.

¿Qué hacer si suspenden o rechazan la PGU?

Si una persona considera que la suspensión o el rechazo del beneficio no corresponde, puede presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social.

De acuerdo con ChileAtiende, el plazo para reclamar es de cinco días hábiles, contados desde la notificación del rechazo o la suspensión.

Para resolver dudas sobre el beneficio, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de ChileAtiende, llamar al 101 o acudir a una de sus sucursales.