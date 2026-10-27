Jaime Leyton advierte que el feriado de Halloween "no será un panorama apto para salir" por posibles tormentas

27 oct. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió que este sábado 31 de octubre las condiciones meteorológicas podrían complicar las actividades al aire libre en la región Metropolitana. Dicho fin de semana coincide con dos feriados religiosos: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Sobre el pronóstico para el comienzo del fin de semana, el especialista apuntó a la probabilidad de chubascos, granizos y tormentas durante la tarde.

"El 31, que hay una actividad de salir a recolectar dulces, no es un panorama apto para salir", señaló Leyton al referirse al pronóstico para la jornada en que algunas personas celebran Halloween.

¿A qué hora podrían desarrollarse tormentas?

El meteorólogo explicó que los chubascos del sábado podrían comenzar después de las 16:00 o 17:00 horas. Al respecto, sostuvo que "así que no es un panorama tan óptimo, porque podría desarrollarse en las comunas del sector oriente algo más importante de chubascos y eventualmente tormentas".

Y agregó: "El sábado, o sea, el día que hay que salir a recolectar dulces, está bien complicado", afirmó.

El experto llamó a prestar atención a las condiciones del cielo para anticiparse a posibles complicaciones durante las actividades de la tarde: "Si el cielo está muy oscuro, significa que ya después de las 5 de la tarde se puede desarrollar una tormenta", advirtió.

Además, alertó sobre el riesgo de remoción de los materiales que aún permanecen sueltos en la superficie de las quebradas.