Biministro de Grange por activación de Quebrada Honda: "Estamos en un lugar diferente (a la zona cero)"

26 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Transporte y Telecomunicaciones y Obras Públicas, Louis de Grange, se refirió a las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana este lunes y que provocaron la reactivación de la Quebrada Honda en Las Condes, a pocas semanas del aluvión que afectó a la comuna.

"Estamos en un lugar diferente"

Al ser consultado por la situación en el sector oriente, el secretario de Estado precisó que "es importante distinguir la diferencia de lo que fue el epicentro del aluvión anterior, que fue en la intersección de Quebrada Honda con Av. Plaza con Monseñor Álvaro El Portillo; ese fue el epicentro del aluvión anterior. Estamos en Quebrada Honda con Bulnes Correa, que es un lugar distinto".

"La zona cero ha funcionado bien. Acá estamos en un lugar diferente (a la zona cero); hemos visto que, debido a la gran cantidad de lluvias en poco rato, fueron 20 milímetros en aproximadamente una hora, eso da como resultado esta cantidad de agua y acá están las maquinarias trabajando para despejar el curso fluvial y recuperar la normalidad", agregó Louis de Grange.

Sobre si la situación se pudo haber prevenido, el biministro enfatizó que "hay trabajos siempre de prevención y de limpieza permanente, pero el récord de agua que cayó en la última hora es una cantidad excesiva para este sector".

"Hay un sensor permanente, que permite monitorear en tiempo real el nivel de caudal. Si uno revisa el monitoreo en este lugar de acá, uno ve que en pocos minutos, en dos minutos, se generó un aumento de 60 cm a 3 metros y eso se debe a la enorme cantidad de agua que cayó en poco tiempo", concluyó de Grange.

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