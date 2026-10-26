Tornado en Requínoa: Dirección Meteorológica lo clasifica como EF2 que contempla vientos de hasta 218 km/h y "daños considerables"
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó preliminarmente como EF2 el tornado que, la tarde de este lunes, afectó a la comuna de Requínoa, en la región de O'Higgins.
De acuerdo al organismo, el rango de viento del fenómeno, registrado a eso de las 17:30 horas, osciló entre los 179 y 218 km/h, dejando daños considerables.
Daños considerables
La DMC explicó que la categoría EF-2 implica "daños considerables" producto del tornado, tales como techos de casas sólidas arrancados, el movimiento de cimientos de casas y vehículos pesados completamente destruidos.
Asimismo, se pueden registrar "autos elevados del suelo, árboles grandes partidos o arrancados, pequeños objetos convertidos en proyectiles".
Aunque no se ha confirmado el nivel de afectación, existen videos que muestran cómo el tornado elevó materiales que luego quedaron esparcidos en distintas zonas.
Desde Meteorología aclararon que esta clasificación es preliminar y será sometida a un análisis más exhaustivo por parte de especialistas.
🌪️#Tornado | #Requinoa— MeteoChile (@meteochile_dmc) October 26, 2026
La Dirección Meteorológica de Chile ha clasificado preliminarmente como EF2 el tornado que afectó hoy, 26 de octubre, alrededor de las 17:30 horas, a la comuna de Requinoa, en la Región de O’Higgins.
Esta clasificación es preliminar y será sometida a un… pic.twitter.com/MfA0eC2rfK
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