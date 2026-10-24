Incluida la Metropolitana: Meteorología emite aviso por problables tormentas eléctricas para sectores de cuatro regiones del país

24 oct. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un "aviso" por probables tormentas eléctricas que se registrarán entre la tarde de este sábado 24 y la noche del domingo 25 de octubre en diversos sectores del país.

El fenómeno meteorológico se debe a una condición de "inestabilidad atmosférica".

Regiones y zonas afectadas:

Sábado 24 de octubre:

Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Región de O'Higgins: cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Región del Maule: cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Domingo 25 de octubre:

Región de Magallanes: cordillera Austral Norte, Insular Norte, Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.

En el caso de las regiones Metropolitana, de O'Higgins y del Maule, existe la probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: aviso, alerta y alarma, que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos pronosticados por el organismo, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Se recomienda mantenerse informado si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos para las personas. Se recomienda mantenerse informado sobre su evolución, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos de severidad intensa, con un alto potencial de generar riesgos materiales y para la vida de las personas. Se recomienda mantenerse informado, cumplir las instrucciones de las autoridades y estar preparado para posibles medidas extraordinarias.

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