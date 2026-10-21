Incluida la Región Metropolitana: Meteorología actualiza "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de siete regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un aviso por "Probables Tormentas Eléctricas" que se podrían registrar desde la mañana de este miércoles y hasta la noche del jueves 22 de octubre en siete regiones del país.
El fenómeno climático corresponde a la condición de una “inestabilidad atmosférica”.
En dichas zonas, el organismo advirtió por la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Regiones y zonas afectadas:
- Región de Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera.
- Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera.
- Región Metropolitana: Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región de O'Higgins: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.
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