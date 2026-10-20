Probables granizos y rachas de viento: DMC actualiza avisos de hasta tres días de tormentas eléctricas en sectores de 10 regiones

20 oct. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó dos avisos de "probables tormentas eléctricas" que se podrían desarrollar por hasta tres días en sectores de 10 regiones. El fenómeno está asociado a la "inestabilidad atmosférica" que afecta al país.

Tormentas eléctricas, granizos y vientos

El primer aviso de la DMC estará vigente entre la tarde de este martes 20 y la noche del jueves 22 de octubre en sectores ubicados entre las regiones de Coquimbo y Biobío, incluida la Región Metropolitana.

En dicha zona, el organismo advirtió por la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Región de Coquimbo

Litoral: Martes 20 .

. Cordillera Costa: Martes 20 .

. Precordillera y valles precordilleranos: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región de Valparaíso

Litoral: Martes 20 .

. Cordillera Costa: Martes 20 .

. Precordillera y valles precordilleranos: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región Metropolitana

Cordillera Costa: Martes 20 .

. Valle: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Precordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región de O'Higgins

Litoral: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera Costa: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Valle: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Precordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región del Maule

Litoral: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera Costa: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Valle: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Precordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región de Ñuble

Litoral: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera Costa: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Valle: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Precordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Región del Biobío

Litoral: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera Costa: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Valle: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Precordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22 .

. Cordillera: Martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Tormentas eléctricas en la zona sur

El segundo aviso de Meteorología estará vigente entre la tarde de este martes y la noche del miércoles 21 de octubre en la zona sur del país, específicamente en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de La Araucanía

Litoral: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera Costa: Martes 20 y miércoles 21 .

. Valle: Martes 20 y miércoles 21 .

. Precordillera: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera: Martes 20 y miércoles 21.

Región de Los Ríos

Litoral: Miércoles 21 .

. Cordillera Costa: Martes 20 y miércoles 21 .

. Valle: Martes 20 y miércoles 21 .

. Precordillera: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera: Martes 20 y miércoles 21.

Región de Los Lagos

Litoral: Miércoles 21 .

. Cordillera Costa: Martes 20 y miércoles 21 .

. Valle: Martes 20 y miércoles 21 .

. Precordillera: Martes 20 y miércoles 21 .

. Cordillera: Martes 20 y miércoles 21 .

. Chiloé: Miércoles 21 .

. Litoral Interior: Miércoles 21 .

. Cordillera Austral: Miércoles 21.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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