Temblor se registra en la zona norte: Esta fue la magnitud reportada por sismología
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 24 de octubre, a las 17:07 horas, se registró un sismo de magnitud 3.3 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 68 km al sureste de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 195 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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