Investigan derrame de hidrocarburos en playa de Papudo: Bidón contenía cerca de 20 litros de aceite usado

24 oct. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un derrame de hidrocarburos afectó el borde costero de la playa de Papudo, en la Región de Valparaíso, luego de que se encontrara un bidón con aceite usado en el sector de los roqueríos del paseo peatonal El Conquistador. El hecho fue alertado por personas que transitaban por el lugar durante la tarde del viernes.

Tras recibir la denuncia, personal del equipo de Medio Ambiente de la Municipalidad de Papudo y de la Policía Marítima de la Armada de Chile concurrieron al lugar para verificar la situación. Según los antecedentes preliminares, el recipiente tenía una capacidad aproximada de 20 litros y el derrame habría alcanzado entre cinco y seis litros de aceite.

La emergencia activó un operativo de limpieza que se extendió durante el viernes y parte de la mañana de este sábado, con el objetivo de retirar los hidrocarburos de los roqueríos y evitar que continuaran propagándose hacia el mar.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que trabajan junto a la Armada "para iniciar todos los protocolos de investigación que nos permitan determinar los daños existentes para nuestros ecosistemas marinos, pero también ver cómo podemos mitigar los riesgos para nuestros vecinos”, indicó.

Por ahora, se busca establecer cómo llegó el bidón hasta el lugar y quiénes serían los responsables. Entre las diligencias se encuentran el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de personas que pudieron haber presenciado los hechos.

Vecinos de Papudo manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias ambientales, especialmente por la cercanía del lugar con una caleta de pescadores. Uno de ellos advirtió sobre los riesgos que podría representar la sustancia para la fauna marina y los peces del sector.

Respecto del origen del derrame, una de las hipótesis planteadas por los vecinos es que el recipiente podría haber llegado desde alguna embarcación. Sin embargo, también se investiga la posibilidad de que haya sido abandonado en los roqueríos.

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