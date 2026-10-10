Laguna Aculeo está al 90% de su nivel histórico de agua: Preocupación por presencia de lanchas y motos

10 oct. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Laguna Aculeo ha experimentado un aumento significativo en su nivel de agua tras las lluvias del martes, que superaron los 101 milímetros, elevando el nivel en 50 centímetros.

Actualmente, Aculeo está al 90% de su nivel histórico, faltando poco más de un metro para alcanzarlo.

Esta recuperación es valorada por la comunidad local y visitantes, aunque también presenta desafíos relacionados con la protección ambiental.

La laguna fue declarada humedal urbano en diciembre del año pasado, lo que implica una protección legal para conservar su flora y fauna.

Meganoticias.

Sin embargo, la municipalidad enfrenta dificultades para mantener la ordenanza que prohíbe motores en el espejo de agua debido a indicaciones de la Contraloría, lo que genera preocupación por el impacto de las embarcaciones (lanchas y motos) en el ecosistema.

Se destaca la importancia de respetar las normas para preservar el entorno natural, especialmente durante el periodo de nidificación de las aves.

La recuperación del espejo de agua permite que la comunidad disfrute del lugar, siempre con el compromiso de cuidar el medio ambiente.

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