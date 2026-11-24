24 nov. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Con más de 15 años de trayectoria y autoproclamada como una de las aguas más puras del mundo, una embotelladora y comercializadora chilena solicitó su quiebra voluntaria.

Se trata de Embotelladora Comercializadora Aguas Santa Amalia S.A., firma ligada a la familia del exministro de Agricultura Luis Mayol Bouchon, que comercializaba sus productos bajo la marca Andes Mountain Water.

La compañía apostó por la venta de agua natural de vertiente, con y sin gas, en distintos formatos de botellas de vidrio y plástico. Según detalló la firma, en 2022 comercializó 150 mil botellas, cifra que en 2026 alcanzó las 630 mil unidades.

Durante ese período, según consignó Diario Financiero, la empresa exportó sus productos a seis mercados: China, Estados Unidos, España, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil.

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentó fue concretar el pago de sus exportaciones. La compañía señaló que nunca logró establecer una dinámica regular de pago con sus clientes y que solo recibió una parte de los recursos correspondientes a los productos comercializados en ese mercado.

Sus inicios

La historia de Aguas Santa Amalia se remonta a 2011, cuando, luego de dos años de búsqueda de una fuente natural que cumpliera con los estándares internacionales de comercialización de agua, se constituyó la sociedad con el objetivo de abastecer principalmente al mercado extranjero, aunque manteniendo presencia en Chile.

El negocio tuvo su origen en el fundo Santa Amalia, de propiedad de la familia Mayol Recordon, ubicado en la comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía, cerca del lago Colico.

Para desarrollar el proyecto, la familia se asoció con empresarios franceses vinculados al negocio de la distribución de vinos, quienes buscaban ampliar su portafolio hacia el segmento de las aguas premium.

Todo sobre Negocios