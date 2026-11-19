19 nov. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de enero de 2027 comenzarán a regir nuevas tarifas eléctricas para los clientes residenciales del país. En la Región Metropolitana, tres comunas registrarán variaciones al alza en el valor de las boletas de electricidad.

Se trata de Curacaví, donde el aumento estimado será de 0,1%; Pirque, con un alza de 0,2%; y San José de Maipo, donde la variación llegará a 0,4%. En los tres casos, los hogares pertenecen a la red de CGE Distribución.

¿Cómo revisar cuánto subirán las cuentas de la luz?

Para conocer el impacto estimado de las nuevas tarifas en cada hogar de Chile, el Ministerio de Energía puso a disposición una tabla con el detalle de las variaciones por comuna y empresa distribuidora (en este enlace).

Para revisar el cambio correspondiente a tu suministro, debes buscar tu comuna en el listado e identificar la distribuidora asociada.

Es importante considerar que algunas localidades cuentan con más de una empresa, por lo que el porcentaje de variación puede cambiar dependiendo del sector donde esté ubicado el domicilio.