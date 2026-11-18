18 nov. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Las Cuentas Nacionales del Banco Central arrojaron que en el tercer trimestre del año 2026, la actividad económica disminuyó 1,1% en términos anuales.

Según el Banco Central, este resultado se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y Gobierno.

En todo caso, el tercer trimestre registró dos días hábiles más que el año anterior, con un efecto calendario de 0,3 puntos porcentuales.

El impacto del retroceso minero frente al avance del comercio

Desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue determinada por la minería.

En contraste, el PIB no minero aumentó, destacando el desempeño de las actividades agropecuario-silvícola, comercio y EGA (Electricidad, gas y agua).

Descontada la estacionalidad, el PIB exhibió una desaceleración en el tercer trimestre, que se explicó principalmente por el desempeño de la minería.

Menor demanda interna y caída en la inversión

Desde la perspectiva del gasto, la contracción del PIB fue reflejo de una menor demanda interna, la que registró una caída en la inversión y un aumento del consumo.