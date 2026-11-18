18 nov. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 podrían abandonar su histórico formato de todos contra todos para dar paso a un sistema inspirado en la UEFA Nations League, incluyendo además la disputa de un trofeo oficial durante el proceso clasificatorio.

La iniciativa fue adelantada por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien en conversación con Carve Deportiva aseguró que el torneo continental atravesará una transformación profunda en su próximo ciclo.

La "nueva era" Sudamericana

"Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", afirmó el dirigente uruguayo en la previa del duelo amistoso entre Uruguay y República Dominicana.

El eventual rediseño responde a un escenario inédito para la Conmebol: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado un cupo a la próxima Copa del Mundo al ser anfitriones de los encuentros inaugurales del certamen centenario.

Con tres de las diez selecciones sudamericanas ya clasificadas de antemano, el ente rector del fútbol sudamericano busca fórmulas para evitar que el calendario pierda atractivo comercial y competitividad deportiva, entregando un incentivo concreto por el cual pelear incluso a los equipos que no necesitan sumar puntos para llegar al Mundial.

La postura de Pablo Milad y las dudas sobre el nuevo sistema

Pese al entusiasmo exhibido desde Montevideo, en Quilín optaron por la cautela y recordaron que el diseño definitivo de las próximas Clasificatorias todavía no ha sido zanjado oficialmente.

Tras el empate de la Selección Chilena frente a Colombia en el Estadio Monumental, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, señaló que la idea mencionada por su par uruguayo es apenas una de las tantas alternativas en carpeta que deberán revisarse en la reunión de dirigentes de esta semana.

"Vamos a ver en el Consejo que hay este viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él", sostuvo el timonel del fútbol chileno.

De prosperar la idea de replicar la lógica de la Liga de Naciones europea, que divide a los equipos según rendimiento deportivo y termina con una fase final por un título, la Conmebol deberá resolver cómo adaptar un modelo pensado para más de cincuenta selecciones a un universo reducido de apenas diez países, definiendo si habrá fase de grupos, cruces directos o un torneo paralelo que mantenga expectante a toda Sudamérica de camino al 2030.