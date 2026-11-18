18 nov. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, abordó el presupuesto contemplado en la Ley de Seguridad Municipal, cuestionando los recursos destinados a su implementación.

Según detalló, de los $5.000 millones proyectados para los próximos tres años, el presupuesto aprobado para 2027 alcanza los $2.000 millones.

Alessandri realizó un ejercicio para dimensionar estos recursos y concluyó que cada municipio recibiría apenas $483 mil mensuales para destinar exclusivamente a seguridad municipal.

El anuncio del nuevo centro de entrenamiento

Sus declaraciones se dieron en el marco del anuncio del primer centro de entrenamiento para inspectores municipales, iniciativa que contempla una inversión de $350 millones por parte del Gobierno de Santiago.