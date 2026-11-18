18 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La espera está llegando a su fin para los fanáticos de los videojuegos. Grand Theft Auto VI, también conocido como GTA 6, tiene todo preparado para su esperado lanzamiento mundial, que marcará el regreso de una de las franquicias más exitosas de Rockstar Games.

La nueva entrega llegará después de varios años desde el lanzamiento de GTA V y promete llevar a los jugadores nuevamente a Vice City, una ciudad inspirada en Miami, pero esta vez con una historia protagonizada por dos personajes: Jason Duval y Lucía Caminos.

De acuerdo con la información oficial de Rockstar Games, el videojuego estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Cuándo se estrena GTA 6 en Chile?

Grand Theft Auto VI tiene programado su lanzamiento para este jueves 19 de noviembre de 2026.

En el caso de Chile, los gamers podrán acceder al videojuego desde las 00:00 horas, es decir, justo cuando comience el jueves.

Rockstar Games confirmó que el estreno se realizará a la medianoche del 19 de noviembre en cada región, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S.

¿En qué consolas estará disponible GTA 6?

En su lanzamiento, GTA 6 estará disponible para las siguientes plataformas:

PlayStation 5.

Xbox Series X.

Xbox Series S.

Hasta ahora, Rockstar Games no ha anunciado una versión nativa para PC. Por lo tanto, quienes quieran jugarlo desde su estreno deberán contar con alguna de las consolas compatibles.

¿De qué trata GTA 6?

La nueva entrega de la franquicia estará ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos, cuyo principal escenario será Vice City.

La historia tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, quienes terminarán involucrados en una conspiración criminal luego de que un golpe aparentemente sencillo salga mal.

A partir de ese momento, ambos deberán confiar el uno en el otro para enfrentar distintas situaciones dentro de un mundo marcado por el crimen, la acción y los negocios ilegales.

De esta manera, GTA 6 marcará el regreso de los jugadores a Vice City, con una nueva historia y personajes que protagonizarán esta esperada aventura de Rockstar Games.

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