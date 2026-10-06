Festigame 2026 vuelve con cuatro días de videojuegos, competencias y cultura geek en Santiago: Así puedes comprar entradas

06 oct. 2026 - 14:22 hrs.

La cultura gamer volverá a tener un punto de encuentro en Santiago con una nueva edición de Festigame. El evento prepara una propuesta de gran formato, con videojuegos, competencias, cosplay y distintas actividades pensadas para reunir a la comunidad.

El encuentro ocupará un recinto de más de 8.000 metros cuadrados en Cenco Florida, espacio que anteriormente ha albergado montajes como La Casa de Bluey, Jurassic World y Mundo Pixar. El lugar contará con áreas interiores y exteriores, además de zonas para comer y descansar.

¿Cuándo será el evento?

Festigame 2026 se desarrollará entre el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 6100. Las entradas ya están disponibles mediante Fever, con precios que parten en $12.900 para quienes quieran ser parte de las jornadas.

Los atractivos de Festigame 2026

Uno de los principales atractivos será la transmisión de The Game Awards durante la primera jornada. La actividad tendrá formato de Watch Party y permitirá seguir en pantalla gigante los premios, anuncios y trailers de uno de los eventos más relevantes de la industria.

La competencia también tendrá un espacio central durante el festival, con seis finales correspondientes a las Clasificatorias Masivas. Just Dance, K-pop, Cosplay Individual, Cosplay Dúo y Trío, Fighting y Fútbol definirán a sus campeones frente al público.

El escenario principal será el punto donde los participantes buscarán cerrar meses de preparación y competencia. Las distintas categorías prometen reunir a jugadores, bailarines y representantes de la comunidad cosplay en una jornada marcada por la competencia.

Además, el Main Event contará con espacios dedicados a diferentes estilos de videojuegos. Habrá una zona Arcade para los fanáticos de los clásicos, mientras Fighting, Shooters y Fútbol virtual permitirán enfrentarse en distintas modalidades.

La programación contempla además nuevas sorpresas que serán anunciadas durante las jornadas. Con esta propuesta, Festigame busca combinar competencia, entretenimiento y cultura geek en un espacio diseñado para disfrutar durante todo el día.

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