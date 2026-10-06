Festigame 2026 vuelve con cuatro días de videojuegos, competencias y cultura geek en Santiago: Así puedes comprar entradas
- Por Meganoticias
La cultura gamer volverá a tener un punto de encuentro en Santiago con una nueva edición de Festigame. El evento prepara una propuesta de gran formato, con videojuegos, competencias, cosplay y distintas actividades pensadas para reunir a la comunidad.
El encuentro ocupará un recinto de más de 8.000 metros cuadrados en Cenco Florida, espacio que anteriormente ha albergado montajes como La Casa de Bluey, Jurassic World y Mundo Pixar. El lugar contará con áreas interiores y exteriores, además de zonas para comer y descansar.
¿Cuándo será el evento?
Festigame 2026 se desarrollará entre el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 6100. Las entradas ya están disponibles mediante Fever, con precios que parten en $12.900 para quienes quieran ser parte de las jornadas.Ir a la siguiente nota
Los atractivos de Festigame 2026
Uno de los principales atractivos será la transmisión de The Game Awards durante la primera jornada. La actividad tendrá formato de Watch Party y permitirá seguir en pantalla gigante los premios, anuncios y trailers de uno de los eventos más relevantes de la industria.
La competencia también tendrá un espacio central durante el festival, con seis finales correspondientes a las Clasificatorias Masivas. Just Dance, K-pop, Cosplay Individual, Cosplay Dúo y Trío, Fighting y Fútbol definirán a sus campeones frente al público.
El escenario principal será el punto donde los participantes buscarán cerrar meses de preparación y competencia. Las distintas categorías prometen reunir a jugadores, bailarines y representantes de la comunidad cosplay en una jornada marcada por la competencia.
Además, el Main Event contará con espacios dedicados a diferentes estilos de videojuegos. Habrá una zona Arcade para los fanáticos de los clásicos, mientras Fighting, Shooters y Fútbol virtual permitirán enfrentarse en distintas modalidades.
La programación contempla además nuevas sorpresas que serán anunciadas durante las jornadas. Con esta propuesta, Festigame busca combinar competencia, entretenimiento y cultura geek en un espacio diseñado para disfrutar durante todo el día.
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