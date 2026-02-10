Perreolandia 2027: ¿Cómo conseguir entradas para el evento de reggaetón old school en Santiago?

02 oct. 2026 - 18:14 hrs.

Los fanáticos del reggaetón old school ya tienen fecha para volver a bailar los clásicos que marcaron a la denominada “generación del perreo” en una nueva edición de Perreolandia.

La nueva edición, producida por Memo Entertainment, estará dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y busca reunir a quienes fueron parte del boom del reggaetón y crecieron escuchando los grandes éxitos de la época dorada del género.

La nueva edición de Perreolandia se realizará el sábado 6 de febrero de 2027 en el Club Hípico de Santiago.

¿Cómo conseguir entradas para Perreolandia?

Las entradas para Perreolandia ya se pueden adquirir online a través de Passline ingresando en este enlace.

La organización aún no ha anunciado el listado de artistas que participarán en esta nueva versión, por lo que los nombres de los exponentes e íconos del reggaetón old school serán revelados próximamente.

El evento apuesta por una jornada marcada por la nostalgia y el regreso a los sonidos que acompañaron el auge del género, desde sus primeros grandes éxitos hasta la consolidación de sus principales exponentes internacionales.

Respecto al precio de entradas, la organización ya dio a conocer los valores correspondientes a las distintas modalidades de acceso. Los precios informados son:

Preventa General 1: $24.990 .

. Preventa PIT 1: $99.990 . Este sector ofrece acceso a un espacio exclusivo PIT, ubicación frente al escenario, food trucks y barras.

. Este sector ofrece acceso a un espacio exclusivo PIT, ubicación frente al escenario, food trucks y barras. General Venta en Verde: $20.000 . Corresponde a un ticket general que se ofrece sin detalle del line up oficial.

. Corresponde a un ticket general que se ofrece sin detalle del line up oficial. PIT Venta en Verde: $80.000. Incluye acceso al sector PIT, ubicación privilegiada frente al escenario, food trucks exclusivos y barras.

La jornada estará especialmente enfocada en quienes vivieron el auge del reggaetón y buscan reencontrarse con los clásicos que siguen formando parte de la memoria musical de toda una generación.