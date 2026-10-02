Miguelito se unió inesperado desafío internacional y millonario premio en juego

02 oct. 2026 - 15:46 hrs.

Miguelito vuelve al encierro, pero esta vez cruzará las fronteras. El comediante peruano radicado en Chile se sumará a un nuevo reality internacional.

Su próximo desafío será "Juego de Villanos", la apuesta de telerrealidad de Telemundo en Miami, y que debutará el próximo 20 de octubre.

¿Cómo es el nuevo reality en donde estará Miguelito?

El espacio será conducido por el mexicano Facundo y tendrá a 18 participantes relacionados con distintos realities y conocidos por sus historias televisivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo Realities (@telemundorealities)

Y Miguelito no estará precisamente rodeado de desconocidos. Compartirá con figuras como Alicia Machado, Sergio Mayer, Aleska Génesis, Salvador Zerboni y Álex Caniggia, entre otros.

La dinámica promete bastante movimiento: los participantes deberán formar alianzas, negociar, superar pruebas y tomar decisiones estratégicas para seguir en competencia.

El objetivo será llegar a la final y quedarse con el título de "Emperador Villano". Además, habrá un millonario incentivo: el ganador recibirá 200 mil dólares (unos 200 millones de pesos chilenos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo Realities (@telemundorealities)

Para Miguelito, eso sí, el encierro no es ninguna novedad. Ya pasó por Tierra Brava en 2023 y "Palabra de Honor" en 2024, además de trabajar en México junto al Cirque du Soleil como Cosmolito.