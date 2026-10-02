Chile exportará caballos a India tras acuerdo del SAG: Ya se prepara el envío de tres ejemplares

02 oct. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) abrió oficialmente el mercado de exportación de caballos y otros équidos desde Chile a India, luego de concretarse el acuerdo sobre el certificado zoosanitario entre ambos países.

El acceso a este mercado abre nuevas oportunidades en esta industria de exportación nacional debido al posicionamiento que ha logrado el polo chileno a nivel internacional.

Según destacó el SAG, "este importante avance amplía las oportunidades para los criadores nacionales y constituye un nuevo reconocimiento al sólido estatus zoosanitario de Chile, permitiendo el acceso a uno de los socios comerciales más exigentes de Asia".

Primeros caballos de polo serán exportados a India

Como resultado de este avance, se encuentran en marcha los primeros trámites para la exportación de un grupo inicial de tres caballos de polo, proyectándose el envío de nuevos ejemplares en el corto plazo.

El director nacional del SAG, Domingo Rojas, explicó que "el acceso a India quedó habilitado para la exportación de equinos de diversas razas y disciplinas ecuestres, entregando una clara señal de la confianza y garantías que nuestro Servicio otorga a las contrapartes internacionales".

Sin embargo, agregó: "La excepción a esta habilitación acordada con India solo son los ejemplares de fina sangre de carrera destinados a competencias hípicas, cuya exportación no está autorizada".

El SAG resaltó que la apertura a la exportación de caballos chilenos refleja la confianza que las autoridades sanitarias de otros países depositan en el sistema sanitario nacional, fundamental para fortalecer el comercio exterior de Chile.