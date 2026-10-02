Incluye Santiago: Emiten avisos por "probables tormentas eléctricas" en 11 regiones entre viernes y sábado
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en las próximas horas a 11 regiones a lo largo de todo el país.
Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Aviso de tormentas eléctricas desde Coquimbo a Los Lagos
Debido a una condición de "inestabilidad atmosférica", el aviso está vigente desde la madrugada de este viernes hasta la noche del sábado 3 de octubre, en diversos sectores entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.Ir a la siguiente nota
Además, Meteorología precisó, que existe la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".
Estas son las zonas que podrían verse afectadas y qué días:
- Precordillera y valle precordilleranos: viernes.
- Cordillera: viernes.
- Precordillera y valle precordilleranos: viernes.
- Cordillera: viernes.
- Valle: viernes.
- Precordillera: viernes.
- Cordillera: viernes.
Región de O'Higgins
- Valle: viernes.
- Precordillera: viernes.
- Cordillera: viernes.
- Litoral: viernes.
- Cordillera de la Costa: viernes.
- Valle: viernes y sábado.
- Precordillera: viernes y sábado.
- Cordillera: viernes y sábado.
- Litoral: viernes.
- Cordillera de la Costa: viernes y sábado.
- Valle: viernes y sábado.
- Precordillera: viernes y sábado.
- Cordillera: viernes y sábado.
- Litoral: viernes y sábado.
- Cordillera de la Costa: viernes y sábado.
- Valle: viernes y sábado.
- Precordillera: viernes y sábado.
- Cordillera: viernes y sábado.
- Litoral: viernes.
- Cordillera de la Costa: viernes.
- Valle: viernes y sábado.
- Litoral: viernes.
- Cordillera de la costa: viernes.
- Valle: viernes y sábado.
- Litoral: viernes.
- Cordillera de la costa: viernes.
- valle: viernes y sábado.
- Chiloé: viernes.
- Litoral interior: viernes.
Aviso de tormentas eléctricas en el extremo sur
Asimismo, en la Cordillera Austral Norte y en la zona insular norte de la región de Magallanes, también se emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas".
La medida está vigente desde la mañana hasta la noche de este viernes 2 de octubre, debido a una condición de "inestabilidad post frontal".
Aviso por viento
En cuanto a sectores del norte de Chile, desde la tarde de este viernes, y hasta la noche del lunes 5 de octubre, está vigente un aviso por "viento normal a moderado" debido a una "corriente en chorro", con la probabilidad de ventisca.
En específico, el fenómeno afectaría a la Cordillera de las regiones de Tarapacá y Atacama, además de la Cordillera de la Costa, precordillera salar y Cordillera de Antofagasta.
Se estiman las siguientes velocidades de viento en cada zona:
Región de Tarapacá
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h el domingo y lunes.
Región de Antofagasta
- Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 km/h el sábado y el domingo.
- Precordillera salar: entre 40 y 60 km/h el viernes, sábado y domingo.
- Cordillera: entre 60 y 80 km/h el sábado, domingo y lunes.
Región de Atacama
- Cordillera: entre 70 y 90 km/h el viernes, sábado y domingo.
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