Incluye Santiago: Emiten avisos por "probables tormentas eléctricas" en 11 regiones entre viernes y sábado

02 oct. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en las próximas horas a 11 regiones a lo largo de todo el país.

Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso de tormentas eléctricas desde Coquimbo a Los Lagos

Debido a una condición de "inestabilidad atmosférica", el aviso está vigente desde la madrugada de este viernes hasta la noche del sábado 3 de octubre, en diversos sectores entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Además, Meteorología precisó, que existe la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

Estas son las zonas que podrían verse afectadas y qué días:

Región de Coquimbo

Precordillera y valle precordilleranos: viernes.

Cordillera: viernes.

Región de Valparaíso

Precordillera y valle precordilleranos: viernes.

Cordillera: viernes.

Región Metropolitana

Valle: viernes.

Precordillera: viernes.

Cordillera: viernes.

Región de O'Higgins

Valle: viernes.

Precordillera: viernes.

Cordillera: viernes.

Región del Maule

Litoral: viernes.

Cordillera de la Costa: viernes.

Valle: viernes y sábado.

Precordillera: viernes y sábado.

Cordillera: viernes y sábado.

Región de Ñuble

Litoral: viernes.

Cordillera de la Costa: viernes y sábado.

Valle: viernes y sábado.

Precordillera: viernes y sábado.

Cordillera: viernes y sábado.

Región de Biobío

Litoral: viernes y sábado.

Cordillera de la Costa: viernes y sábado.

Valle: viernes y sábado.

Precordillera: viernes y sábado.

Cordillera: viernes y sábado.

Región de La Araucanía

Litoral: viernes.

Cordillera de la Costa: viernes.

Valle: viernes y sábado.

Región de Los Ríos

Litoral: viernes.

Cordillera de la costa: viernes.

Valle: viernes y sábado.

Región de Los Lagos

Litoral: viernes.

Cordillera de la costa: viernes.

valle: viernes y sábado.

Chiloé: viernes.

Litoral interior: viernes.

Aviso de tormentas eléctricas en el extremo sur

Asimismo, en la Cordillera Austral Norte y en la zona insular norte de la región de Magallanes, también se emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas".

La medida está vigente desde la mañana hasta la noche de este viernes 2 de octubre, debido a una condición de "inestabilidad post frontal".

Aviso por viento

En cuanto a sectores del norte de Chile, desde la tarde de este viernes, y hasta la noche del lunes 5 de octubre, está vigente un aviso por "viento normal a moderado" debido a una "corriente en chorro", con la probabilidad de ventisca.

En específico, el fenómeno afectaría a la Cordillera de las regiones de Tarapacá y Atacama, además de la Cordillera de la Costa, precordillera salar y Cordillera de Antofagasta.

Se estiman las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Región de Tarapacá

Cordillera: entre 60 y 80 km/h el domingo y lunes.

Región de Antofagasta

Cordillera de la Costa: entre 60 y 80 km/h el sábado y el domingo.

Precordillera salar: entre 40 y 60 km/h el viernes, sábado y domingo.

Cordillera: entre 60 y 80 km/h el sábado, domingo y lunes.

Región de Atacama

Cordillera: entre 70 y 90 km/h el viernes, sábado y domingo.

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