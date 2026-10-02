Halle Berry está separada de su hijo tras acción judicial de su expareja: Estas son las acusaciones contra la actriz

02 oct. 2026 - 13:31 hrs.

La actriz estadounidense Halle Berry atraviesa un conflicto judicial con su expareja, el actor francés Olivier Martinez, que derivó en restricciones temporales sobre el contacto con su hijo en común, Maceo, de 12 años.

La situación se originó luego de que Martinez presentara una acción judicial en contra de la protagonista de Gatúbela, en la que solicitó una orden de restricción y la custodia exclusiva del menor. La petición incluye acusaciones de maltrato físico que Berry, a través de su abogada, rechazó.

La acción judicial que separó temporalmente a Halle Berry de su hijo

Según los antecedentes de la presentación judicial, Martinez acusó a Berry de agredir físicamente a Maceo durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre. El actor sostuvo que su hijo lo llamó para pedirle que fuera a buscarlo después del supuesto incidente.

En su declaración, Martinez afirmó que la actriz habría sujetado al menor por el cuello y lo habría asfixiado. También aseguró que no sería la primera vez que ocurrían episodios de violencia y mencionó presuntos antecedentes de maltrato verbal y emocional.

Tras la presentación, un juez concedió una orden de restricción temporal que establece limitaciones para Berry y modifica el régimen de visitas con su hijo.

La medida permite que la actriz vea a Maceo durante los días y horarios establecidos judicialmente, mientras se espera una nueva audiencia. Por lo tanto, las restricciones no implican que se haya determinado de manera definitiva la responsabilidad de Berry por las acusaciones.

La respuesta de Halle Berry ante las acusaciones de su expareja

La abogada de la actriz, Marina Beck, rechazó los señalamientos de Martinez y calificó la presentación como engañosa y carente de fundamento.

Además, sostuvo que existen antecedentes judiciales relacionados con supuestos incumplimientos de órdenes y desacuerdos sobre las intervenciones educativas y terapéuticas que necesitaba el hijo de ambos.

La defensa también afirmó que Berry continuará buscando el bienestar de Maceo y que no permitirá que la acción judicial interfiera con su compromiso de entregarle apoyo y afecto.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

La disputa entre Berry y Martinez continuará en tribunales. Ambos fueron convocados a una mediación confidencial para abordar sus diferencias sobre la crianza y la custodia de su hijo.

La próxima audiencia quedó programada para el 16 de octubre, instancia en la que se podrá revisar la continuidad o modificación de las restricciones temporales.

Mientras tanto, la actriz mantiene un régimen de visitas limitado y el conflicto judicial sigue abierto, sin que las acusaciones presentadas por Martinez constituyan por sí mismas una resolución definitiva sobre lo ocurrido.

Todo sobre Famosos