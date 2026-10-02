Sueldos llegan hasta los $2 millones: Carabineros abre nuevas ofertas laborales para personal civil

02 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Carabineros de Chile abrió una convocatoria dirigida a profesionales, técnicos y administrativos especializados que quieran incorporarse a distintas áreas de la institución.

El proceso busca sumar personal para apoyar el funcionamiento interno de distintas reparticiones ubicadas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Ñuble, con remuneraciones que dependen del cargo, las funciones que se desempeñen y el lugar de trabajo.

Los sueldos considerados en la convocatoria van desde los $859.189 hasta los $2.035.588, por lo que la oferta contempla tanto puestos administrativos como empleos destinados a personas con formación técnica y universitaria.

¿Qué trabajos ofrece Carabineros?

Entre los cargos disponibles se encuentran puestos para profesionales, técnicos y administrativos especializados.

En el caso de los profesionales, la convocatoria contempla los siguientes cargos:

Psicólogo.

Analista Financiero.

Ingeniero en Seguridad Privada.

Abogado.

Asistente Social.

Encargado de Gestión de Seguros.

Arquitecto.

Gestor de Compras.

Enfermería.

Fonoaudiólogo.

Terapeuta Ocupacional.

Kinesiólogo.

Educadora Diferencial.

Para quienes cuentan con formación técnica, existe el cargo de Técnico en Párvulos.

Asimismo, la convocatoria considera el puesto de Administrativo Especializado, ampliando las posibilidades para personas que buscan incorporarse a la institución desde distintas áreas de especialización.

Sueldos de hasta $2.035.588

Las remuneraciones no son iguales para todos los puestos, ya que varían de acuerdo con el cargo, las funciones a desempeñar y el lugar de trabajo.

En concreto, los salarios de esta convocatoria parten en $859.189 y pueden alcanzar los $2.035.588, considerando las diferentes posiciones disponibles.

La convocatoria se enmarca en la política de modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, que contempla la incorporación de personal profesional idóneo, con las competencias técnicas y personales necesarias para aportar a la gestión institucional.

El objetivo es optimizar el funcionamiento interno mediante el trabajo especializado que desarrollarán los nuevos funcionarios en los distintos estamentos y áreas de gestión.

Carabineros

¿Cómo postular a los trabajos de Carabineros?

Las personas interesadas en participar del proceso deben realizar su postulación a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, disponible en el sitio web laboral de la institución (en este enlace).

El plazo para los aspirantes inició el 25 de septiembre y finalizará el martes 10 de octubre de 2026.