Kast defiende el Presupuesto 2027 y llama a debatirlo con "sentido común" y "no desde la trinchera"

02 oct. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast defendió este viernes el Presupuesto 2027 y llamó a que la discusión de sus contenidos se realice con los antecedentes sobre la mesa, evitando anticipar conclusiones antes de revisar las cifras y prioridades planteadas por el Gobierno.

Durante su participación en el XIII Encuentro Anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Mandatario cuestionó la "ansiedad" por conocer los detalles del proyecto y planteó que el debate debe realizarse con "sentido común" y a partir de los datos del proyecto.

Kast llama a debatir el Presupuesto "desde la razón"

El Mandatario adelantó que recién el martes se conocerá el detalle del Presupuesto 2027 y, "a partir de ahí, los señores parlamentarios tienen hasta el 30 de noviembre para discutir, debatir con libertad".

"Ojalá siempre desde el sentido común, desde la razón, no desde la trinchera, porque está hecho, vuelvo a insistir, de manera seria y responsable", añadió Kast.

En esa línea, el Presidente defendió el trabajo realizado por el Ejecutivo y recordó que durante la campaña presidencial se planteó que beneficios como la PGU y la gratuidad universitaria podían terminar, algo que finalmente no ocurrió.

Por eso, aprovechó para cuestionar a la marcha realizada el jueves, apuntando a que se trató de "una marcha preventiva, porque nadie sabía nada, y todos hablando de que se nos va a terminar la gratuidad".

"Cada uno de nosotros, cada alcalde, cada concejal, cada core, cada ministro, subsecretario, cada dirigente gremial, cuando hace una propuesta, estudia todo, revisa todo y, en base a argumentos, va y plantea su posición. A eso tenemos que volver, eso es el orden, el respeto en el que estamos trabajando", cerró.

Todo sobre José Antonio Kast