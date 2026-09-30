Revive la cadena nacional: Presidente José Antonio Kast presenta el Presupuesto 2027 con aumento del gasto público de un 1,5%
30 sept. 2026 - 22:58 hrs.
Revive la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Presentó el Presupuesto 2027 con aumento del gasto público de un 1,5%, enfocado en las áreas de crecimiento y trabajo, seguridad, niñez y protección de los beneficios sociales.
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