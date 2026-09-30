URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Nacional

Nacional

Revive la cadena nacional: Presidente José Antonio Kast presenta el Presupuesto 2027 con aumento del gasto público de un 1,5%

30 sept. 2026 - 22:58 hrs.

Revive la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Presentó el Presupuesto 2027 con aumento del gasto público de un 1,5%, enfocado en las áreas de crecimiento y trabajo, seguridad, niñez y protección de los beneficios sociales.

Leer más de

Notas relacionadas