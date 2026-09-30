"La peor cifra desde la pandemia": El análisis de Roberto Saa por desempleo en Chile tras reciente informe del INE

30 sept. 2026 - 23:52 hrs.

¿Qué pasó?

Las últimas cifras del mercado de trabajo en Chile cayeron como un "balde de agua fría" para el Gobierno y para los especialistas. Tras conocerse que el desempleo alcanzó un 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, indicó que esta es "la peor cifra desde la pandemia".

El periodista agregó que la cantidad de personas sin ocupación ya casi llega a la preocupante barrera del millón, registrando actualmente 989.000 desempleados.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la pronunciada brecha de género. En las mujeres, la desocupación se elevó al 10,3% (frente al 9,3% del mismo periodo del año anterior), superando el umbral psicológico de los dos dígitos.

El desglose por región

Por su parte, el desempleo masculino se situó en un 9,1% (en el mismo periodo, pero de 2025, llegó a un 8,0%).

A nivel territorial, la crisis golpea con especial dureza al centro-sur del país por el impacto de los temporales en la agricultura y el cierre de industrias emblemáticas.

A continuación, el desglose por región:

Ñuble: 11,2%

O'Higgins: 10,8%

Bío Bío: 10,7%

Valparaíso: 10,2%

Los Ríos: 10,2%

La Araucanía: 10,1%

Región Metropolitana: 9,8%

¿Las causas del desempleo?

Saa apuntó a una convergencia de factores estructurales y de política pública: "Déja tomarme de las palabras del economista David Bravo, que ya en el gobierno del Presidente Boric advertía que las alzas de los costos laborales iban a generar un duro impacto", manifestó.

"Hay varios economistas que dicen que este Gobierno también ha cometido errores que han paralizado la economía y con eso han hecho que el desempleo suba, como por ejemplo, el 'bencinazo' y el 'frenazo fiscal', que han afectado duramente sectores que eran el motor de la economía, como el comercio", remarcó el periodista.

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