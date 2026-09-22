¿Dónde hay pega? Mega acompañó a joven que lleva seis meses buscando trabajo y recorrió distintas alternativas

22 sept. 2026 - 21:12 hrs.

Seis meses buscando trabajo llevaba una joven de 26 años cuando decidió emprender una nueva jornada de búsqueda. Esta vez, acompañada por Mega, recorrió distintos lugares para conocer de primera fuente dónde existen oportunidades laborales y cómo acceder a ellas.

La experiencia fue parte del reportaje “¿Dónde hay pega?”, realizado por el periodista Roberto Saa, quien acompañó a la joven durante su recorrido para intentar encontrar una oportunidad laboral.

Desde una Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) hasta sectores comerciales y nuevas plataformas digitales de empleo, la búsqueda permitió conocer algunas de las alternativas que tienen actualmente quienes se encuentran intentando ingresar o reingresar al mercado laboral.

El recorrido comenzó en la OMIL de Colina

La primera parada fue la OMIL de la Municipalidad de Colina, donde la joven pudo conocer las alternativas disponibles para personas que están buscando empleo.

Las Oficinas Municipales de Información Laboral funcionan como un punto de orientación y conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que cuentan con vacantes.

Para quienes llevan meses buscando una oportunidad, acudir a una OMIL puede ser una alternativa para conocer ofertas disponibles y recibir orientación respecto del proceso de búsqueda laboral.

De Colina a Patronato: locales buscan trabajadores

El recorrido continuó en Patronato, donde el equipo pudo comprobar que también existen búsquedas de trabajadores directamente en los locales comerciales.

Entre las oportunidades encontradas durante la visita aparecieron cargos relacionados con ventas y bodegaje, dos áreas en las que distintos establecimientos requieren personal.

La experiencia también permitió mostrar una alternativa diferente a las postulaciones exclusivamente por internet: recorrer sectores comerciales y consultar directamente por puestos disponibles.

Una nueva plataforma de empleo

Otra de las alternativas que conoció la joven durante su búsqueda fue una nueva plataforma de empleo impulsada por la CPC e INACAP. (pincha aquí)

La herramienta busca facilitar el vínculo entre personas que están buscando trabajo y empresas que necesitan contratar trabajadores, permitiendo ampliar las opciones para quienes llevan meses intentando encontrar una oportunidad.

5.000 puestos de trabajo disponibles para el CyberMonday

Además del recorrido realizado por Mega, existen actualmente procesos de contratación masivos que pueden ser una alternativa para quienes buscan empleo.

Uno de ellos corresponde al Grupo de Empresas Teamwork, que mantiene una convocatoria para cubrir 5.000 vacantes relacionadas principalmente con logística, bodegaje y distribución de cara al próximo CyberMonday.

Según informó la empresa, las remuneraciones pueden alcanzar los $900.000, dependiendo del cargo, jornada y modalidad de trabajo.

“Muchas veces durante Fiestas Patrias las personas dejan en pausa su búsqueda laboral, pero en este caso ocurre justamente lo contrario: estos días serán importantes para avanzar en la conformación de los equipos que necesitamos para el Cyber. Por eso, el llamado es a aprovechar este período y postular con anticipación”, señaló Camila Muñoz, gerente de Operaciones de Grupo de Empresas Teamwork.

¿Qué trabajos ofrece Teamwork?

La mayor parte de las vacantes corresponde a operarios y operarias de bodega, con 4.500 puestos disponibles. También existen ofertas para otros cargos:

Administrativo/a de transporte: 35 vacantes, con sueldos entre $730.000 y $760.000.

Coordinador/a de patio: 30 vacantes, entre $630.000 y $748.000.

Operador/a de apilador eléctrico: 30 vacantes, entre $700.000 y $860.000.

Peonetas: 20 vacantes, entre $614.000 y $620.000.

Operador/a de picking: 25 vacantes, entre $564.000 y $660.000.

Operador/a de grúa: 40 vacantes, entre $650.000 y $750.000.

Operario/a de carga y descarga: 100 vacantes, entre $650.000 y $700.000.

Operario/a de bodega: 4.500 vacantes, entre $560.000 y $660.000.

Supervisor/a de operaciones: 20 vacantes, entre $750.000 y $900.000.

Operario/a de bodega part-time: 200 vacantes, entre $350.000 y $380.000.

Las personas interesadas pueden revisar las ofertas y realizar su postulación a través de la plataforma de Teamwork.

Una búsqueda que refleja la realidad de miles de personas

La historia de la joven acompañada por Mega permitió mostrar en terreno las dificultades que puede enfrentar una persona que lleva meses buscando trabajo y, al mismo tiempo, las distintas alternativas que existen para continuar intentando.

El reportaje “¿Dónde hay pega?”, de Roberto Saa, pone el foco precisamente en esa pregunta: dónde buscar, qué opciones existen y cómo acceder a ellas cuando encontrar trabajo se transforma en una búsqueda que puede extenderse durante meses.