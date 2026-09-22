Cinco F-16 de la FACH estarán en Magallanes durante 20 días: Esta es la razón

22 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un imponente despliegue operativo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) comenzó ayer, lunes 21 de septiembre, en la zona más austral del país. Cinco cazas F-16 Block 50 arribaron a la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, para iniciar un entrenamiento de alta exigencia que se extenderá durante unos 20 días.

El contingente, perteneciente al Grupo de Aviación n.º 3 y con base habitual en Los Cóndores, en Iquique, se trasladó en un vuelo directo de punta a punta del territorio nacional. Para completar el viaje sin escalas, los cazas se reabastecieron en el aire apoyados por un avión tanquero KC-135 Stratotanker.

La maniobra forma parte del programa de instrucción anual de la institución, orientado a probar el alistamiento de los pilotos y los equipos de apoyo en geografías y climas adversos, marcados por los fuertes vientos y la baja visibilidad característicos de Magallanes.

Vuelos en el extremo sur

Como parte de los ejercicios programados hasta mediados de octubre, las aeronaves realizarán sobrevuelos por la ciudad de Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes, Porvenir y diversas localidades de la región austral.

El principal hito táctico de las jornadas será el trabajo conjunto entre los F-16 del norte y los cazas F-5E/F Tigre III del Grupo de Aviación n.º 12, unidad que resguarda permanentemente el espacio aéreo del extremo sur desde la IV.ª Brigada Aérea.

Sobre la relevancia de recibir estas unidades, el comandante en jefe de la IV Brigada Aérea, general de brigada aérea Francisco Ramírez, destacó que "este entrenamiento es fundamental: recibir tripulaciones y aeronaves de combate de otras zonas del país nos permite ejercitar no solo a nuestros pilotos, sino también la logística y operatividad de toda la unidad".

En la misma línea, el comandante del Grupo de Aviación n.º 3, Enrique Lizondo, subrayó que poner a prueba el material aéreo en distintos escenarios geográficos permite trabajar de manera mancomunada entre las distintas brigadas del país y fortalecer la capacidad de respuesta de la institución.

Control del espacio aéreo y presencia estratégica

El traslado directo de los aviones de combate desde el desierto nortino hasta la Patagonia reafirma la capacidad logística de la FACh para proyectar su operatividad a cualquier punto del país en cuestión de horas.

Desde la institución remarcaron que este tipo de ejercicios periódicos busca mantener la preparación de las tripulaciones y consolidar la presencia permanente en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, un área considerada de alto valor estratégico para el resguardo de la soberanía nacional.

FACh