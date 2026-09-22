Chile confirma que se suma al "Escudo de las Américas": Busca reforzar combate contra el crimen organizado

22 sept. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Chile decidió adherir a la iniciativa internacional “Escudo de las Américas”, un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos del continente que busca fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la incorporación permitirá a Chile coordinar acciones con más de una decena de países de América Latina y Estados Unidos, complementando el trabajo desarrollado a través del Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional.

La Cancillería destacó que la medida busca responder a una amenaza que afecta a distintos países de la región y que también tiene presencia en Chile. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran el "Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación".

¿Qué beneficios tendrá para Chile?

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación en esta instancia permitirá acceder a distintas herramientas para fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de enfrentar al crimen organizado: “La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile”, se señaló.

Entre estos beneficios se encuentra el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos y capacitación de las fuerzas de seguridad, incluyendo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, la iniciativa contempla una mayor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, además de otros países de la región.

Además de Chile, participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

La Cancillería precisó que “cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”.

Las organizaciones identificadas por el “Escudo de las Américas”

Dentro del marco de esta iniciativa internacional se han identificado diversas organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional en el continente.

El listado contempla: