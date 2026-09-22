"Descargas enormes de agua": Jaime Leyton y su pronóstico por río atmosférico grado 4 en el sur del país

22 sept. 2026 - 10:01 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hoy martes, y especialmente mañana miércoles, se espera la llegada de un sistema frontal acompañado de un río atmosférico grado 4 en el sur del país. El hecho no es menor, pues se espera una gran cantidad de agua caída en la zona.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió al hecho en Mucho Gusto y no ocultó su preocupación por el fenómeno climático.

¿Qué dijo el experto?

"Me preocupa la combinación entre lluvia y la isoterma cero por la presencia de río atmosférico grado 4. Al incorporarse vapor de agua, se produce esta interacción con el sistema frontal y eso descarga enormes cantidades de agua", dijo de entrada.

Añadió que "en Corral, en Valdivia, Región de Los Ríos, caerán 140 mm en 24 horas, pero luego sigue una precipitación más débil y todo eso se debe considerar".

Lejos de terminar ahí, el especialista mencionó su preocupación porque "también se puede generar una actividad aluvional".

Gonzalo Ramírez recordó, a modo de pregunta, deslizamientos de casas y un pequeño aluvión en un temporal pasado en la zona. "¿Será comparable con eso?", le dijo a Leyton, quien respondió: "Será más, porque habrá viento norte. Habrá lluvia inclinada. Muchas casas estarán expuestas".

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