Presidente Kast aborda retiro de respaldo a Bachelet, Escudo de las Américas y cuestionamientos al canciller en Nueva York

21 sept. 2026 - 20:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes diversos temas de la contingencia nacional e internacional durante una vocería realizada en Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra participando de las actividades previas a la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Entre sus declaraciones, el Mandatario se refirió al retiro del respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, la invitación a una recepción organizada por Donald Trump y su participación en el denominado "Escudo de las Américas".

Además, entregó su respaldo al canciller Francisco Pérez Mackenna, luego de que se conociera que la autoridad será objeto de una interpelación en el Congreso.

Kast aborda retiro de candidatura de Bachelet

Uno de los temas consultados al Presidente fue la decisión de su Gobierno de retirar el respaldo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar Naciones Unidas. Kast defendió la decisión de no respaldar su postulación, aunque reconoció que el Gobierno optó por no apoyar a ningún otro candidato.

"Nosotros lo señalamos que si bien no íbamos a espaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura", sostuvo.

El Mandatario también destacó la relación que mantiene con la expresidenta y afirmó que espera continuar trabajando con ella, pese a sus diferencias políticas. "Siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de expresidenta. Esperamos que en los próximos meses podamos seguir trabajando y contando con ella", señaló.

En esa línea, Kast sostuvo que Bachelet mantiene un papel que, a su juicio, puede ser relevante para el país. "Ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el progreso y desarrollo de Chile, se lo manifesté en diciembre y marzo, porque más allá de nuestras legítimas diferencias, tenemos un norte común que es el progreso de nuestra nación", afirmó.

Consultado nuevamente por la definición de Chile frente al proceso para escoger al próximo secretario general de Naciones Unidas, el Presidente recalcó que su Gobierno no respaldará otra candidatura por ahora.

"Nosotros hemos señalado que no vamos a apoyar a otro candidato. Aún falta mucho camino por recorrer (...). Queda mucho por avanzar y cuáles van a ser los resultados definitivos de la nueva gobernanza de la ONU", sostuvo.

Recepción de Trump y participación en el "Escudo de las Américas"

Otro de los temas abordados por Kast fue su participación en actividades vinculadas a su visita a Estados Unidos, entre ellas una recepción ofrecida por Donald Trump.

El Mandatario diferenció esta instancia de la reunión del denominado "Escudo de las Américas", iniciativa en la que participarán más de 15 países.

"Son dos situaciones distintas, una es una recepción que ofrece el presidente Trump, donde espero asistir como Presidente acogiendo una invitación a las distintas delegaciones. Y otra es la reunión a la que nos han invitado (del Escudo de las Américas), a la cual voy a concurrir, se está viendo el tema de las agendas, estamos viendo que calcen las agendas de los presidentes", explicó.

Kast señaló que esta última instancia estará enfocada en la coordinación entre países para enfrentar amenazas que, según planteó, requieren una respuesta conjunta.

"Son más de 15 países los que están participando en este Escudo de las Américas enfocado en algo que nosotros hemos planteado con mucha fuerza", afirmó.

En ese sentido, el Presidente enfatizó que la iniciativa no contempla una intervención sobre las decisiones internas de los países participantes.

"Cada país tiene sus legislaciones y soberanías, esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo, para el cual muchas de nuestras naciones no están preparadas", sostuvo.

La visita de Kast a Nueva York contempla además actividades vinculadas a inversión, apertura de mercados y la agenda internacional de Chile. Durante este lunes, el Presidente participó en un diálogo sobre inteligencia artificial y encabezó la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Marruecos.

Kast respalda al canciller ante eventual interpelación

Finalmente, el Mandatario fue consultado por los cuestionamientos al canciller Francisco Pérez Mackenna y la interpelación que se realizará en el Congreso.

Kast entregó un respaldo explícito al ministro de Relaciones Exteriores y valoró el trabajo que ha realizado durante los primeros meses de su administración.

"Cuenta con todo mi respaldo y soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado el canciller en estos meses", afirmó.

Sin embargo, el Presidente también defendió la facultad del Congreso para fiscalizar a las autoridades mediante este mecanismo. "El Parlamento tiene legítimo derecho a hacer interpelaciones", concluyó.

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